Tsahal lance une opération anti-terroriste d’envergure à Jénine, sept terroristes palestiniens tués

Tsahal a lancé hier soir sa plus grande opération à Jénine depuis la deuxième Intifada avec une série de plus de dix frappes aériennes et le déplacement des forces israéliennes dans la ville palestinienne du nord de la Judée-Samarie.

Le porte-parole en chef de Tsahal, Daniel Hagari a déclaré ce matin que l’opération se concentrait désormais sur Jénine, mais qu’elle pourrait s’étendre à d’autres parties du nord de la Judée-Samarie.

Jusqu’à présent, au moins sept terroristes palestiniens présumés sont morts et des dizaines de terroristes ont été blessés, mais le nombre réel devrait être beaucoup plus élevé et augmenter dans les prochains jours.

Un soldat de Tsahal a été légèrement blessé par des éclats d’obus pendant l’opération et transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Selon un communiqué de Tsahal les soldats israéliens ont localisé et confisqué un lance-roquettes improvisé et d’autres armes, et ont détruit un laboratoire de production et de stockage d’explosifs.

L’armée israélienne a pris soin de ne pas attaquer les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne et Daniel Hagari a spécifiquement déclaré que l’opération était dirigée contre les groupes terroristes locaux de Jénine et non contre l’AP.

Le porte-parole de Tsahal a également expliqué que la stratégie de l’opération était d’éradiquer un appareil terroriste profond et systématiquement développé à Jénine, qui s’est développé pendant plusieurs mois et est devenu incontrôlable. Il a déclaré que plus de 50 attentats terroristes émanaient de Jénine et que plus de 19 terroristes avaient tenté de s’enfuir après avoir perpétré des attentats.

Tsahal estime que 25 % des habitants de Jénine s’identifient au Jihad islamique et 20 % des habitants s’identifient au Hamas.

Eliran COHEN pour Israel Actualités