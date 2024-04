Le porte-parole des forces de défense israéliennes, le contre-amiral Daniel Hagari, a fait une déclaration rapportant que 99 % des menaces lancées ce soir contre Israël par l’Iran ont été interceptées, ce qui constitue une réalisation stratégique très importante ; il déclare en outre que sur 170 drones « suicide » unidirectionnels et 30 missiles de croisière d’attaque terrestre lancés par l’Iran, aucun n’a pu entrer dans l’espace aérien israélien et 25 des missiles de croisière ont été abattus par l’armée de l’air israélienne. Parallèlement, sur les 120 missiles balistiques à moyenne portée, seuls quelques-uns ont touché le territoire d’Israël, ayant frappé la zone de la base aérienne de Nevatim dans le désert du Néguev, causant des dommages mineurs aux infrastructures ; Cependant, malgré les dégâts, la base est toujours opérationnelle et se prépare à recevoir le 3e Escadron de F-35I stationné à la base et qui a été aéroporté ce soir pour effectuer des interceptions.