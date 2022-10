Le président de l’État Israël est en visite aujourd’hui aux États-Unis

Le président israélien Isaac Herzog devrait atterrir aux États-Unis aujourd’hui pour une visite officielle de deux jours à l’invitation du président américain Joe Biden.

Isaac Herzog doit rencontrer Joe Biden demain à la Maison Blanche. Pendant le voyage, le président israélien doit également rencontrer le secrétaire d’État américain Antony Blinken, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

« Les États-Unis sont le plus grand allié d’Israël, et notre partenariat stratégique est à la fois durable et inébranlable« , a déclaré le président israélien avant son voyage.

Isaac Herzog a aussi informé qu’il a l’intention de discuter des accords d’Abraham, de l’accord gazier avec le Liban, et « surtout de la menace iranienne qui déstabilise non seulement le Moyen-Orient, mais aussi le monde entier« .

Le président de l’État d’Israël a aussi indiqué qu’il a l’intention de rencontrer les dirigeants des communautés juives américaines afin de renforcer les ponts entre Israël et la communauté juive mondiale.

Eliran COHEN pour Israel Actualités