Opération Shover Galim : trois personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir trois personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes, notamment dans les villages d’Avoin, Bidou, Beit Rima, Zurif et dans la ville de Naplouse.

Les forces israéliennes ont opéré dans les villages de Hirbat Deir Saida et Hirbat Hatarit, confisquant du matériel militaire et des armes illégales.

Les soldats israéliens ont arrêté une personne soupçonnée d’être impliquées dans des activités terroristes à Kfar Azon.

Les combattants de Tsahal ont arrêté un suspect qui leur avait lancé une bombe, près du village de Nabi Salah.

Plus tard dans la nuit, les forces israéliennes ont identifié des suspects qui tiraient des coups de feu au point de passage de Salem, dans la région de Hatmar Menashe et leur ont tiré dessus. Les forces ont ensuite identifié l’un des suspects en fuite et ont commencé à le rechercher. Au cours des perquisitions, ils ont identifié un suspect dans le village de Romana et ont encerclé la maison où il s’est enfermé en utilisant des mesures spéciales jusqu’à ce qu’il soit attrapé et arrêté.

Les trois personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités