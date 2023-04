Le président de l’État Israël Isaac Herzog commémore le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie en Pologne

Le président est arrivé en Pologne dans la matinée pour assister à cérémonie marquant le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie.

Isaac Herzog a eu des entretiens avec son homologue polonais Andrzej Duda et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

Le président israélien a ensuite été rejoint lors de la cérémonie commémorative au musée POLIN par Andrzej Duda et le président allemand Frank-Walter Steinmeier, ainsi que des survivants de l’Holocauste et des descendants des combattants du ghetto.

« Il n’y a rien de postmoderne ou de relativiste dans la mémoire de l’Holocauste Le mal absolu existait, sous la forme des nazis et de leurs complices. Et le bien absolu existait, sous la forme des victimes et des rebelles, de chaque nation. Et en transmettant cet héritage à la postérité, il doit refléter cet axiome indiscutable », a déclaré Isaac Herzog lors de sa visite au Monument aux héros du ghetto de Varsovie dans la capitale polonaise.

Dans la soirée, le président israélien assistera à un événement à la synagogue Nożyk aux côtés des présidents polonais et allemand, puis tiendra une réunion avec Frank-Walter Steinmeier avant de retourner en Israël.

Pendant l’Holocauste, les juifs emprisonnés dans le ghetto se sont rebellés contre leurs persécuteurs. Un petit groupe d’hommes et de femmes affamés, armés de maigres armes, a repoussé les soldats nazis pendant près d’un mois, du 19 avril au 16 mai 1943.

Eliran COHEN pour Israel Actualités