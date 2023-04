Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen se rendra au Turkménistan pour inaugurer une ambassade

Eli Cohen est sur le point de devenir le premier ministre israélien des Affaires étrangères à mettre les pieds au Turkménistan depuis près de 30 ans lorsqu’il arrivera mercredi soir à Achgabat, la capitale du pays d’Asie centrale, pour y ouvrir une ambassade.

Il s’agira de l’ambassade d’Israël la plus proche de l’Iran, étant donné qu’Achgabat est située à 24 km de la frontière turkmène-iranienne, qui s’étend sur 713 km de la mer Caspienne à l’Afghanistan.

Shimon Peres a été le dernier ministre des Affaires étrangères israélien à visiter l’ancien État soviétique, y faisant un voyage en 1994 avec une escale en Ouzbékistan.

Eli Cohen doit rencontrer jeudi le président turkmène Serdar Berdimuhamedow et le vice-président et ministre des Affaires étrangères Raşit Meredow, ainsi que le ministre de l’Agriculture Esenmyrat Orazgeldiýew et des membres de la communauté juive locale du Turkménistan.

Le chef de la diplomatie israélienne partira pour le Turkménistan depuis l’Azerbaïdjan, pays du Caucase du Sud, où il avait amené mardi une délégation de chefs d’entreprise d’Israël.

Aujourd’hui, Eli Cohen a rencontré à Bakou le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Dans un communiqué, Eli Cohen a déclaré que les deux hommes « ont parlé des défis régionaux stratégiques que nous partageons, au premier rang desquels la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme« .

Le mois dernier, l’Azerbaïdjan a amélioré ses relations avec l’État d’Israël en inaugurant sa toute première ambassade en Israël et en envoyant l’ambassadeur Mukhtar Mammadov à Tel-Aviv. C’était la première fois qu’un pays chiite ouvrait une ambassade en Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités