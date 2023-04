Le président iranien Ebrahim Raïssi menace de détruire Haïfa et Tel-Aviv à la moindre action d’Israël contre l’Iran

Dans un discours prononcé lors du défilé de la Journée nationale de l’armée iranienne, le président iranien Ebrahim Raïssi a menacé de détruire Tel-Aviv et Haïfa à la moindre provocation de l’État d’Israël contre la République islamique d’Iran

« La moindre action contre notre pays provoquera une réponse sévère de notre part et sera accompagnée de la destruction de Haïfa et de Tel-Aviv », a déclaré Ebrahim Raïssi.

« Les ennemis de la révolution islamique, en particulier le régime sioniste, ont reçu le message de la puissance des forces armées de la République islamique d’Iran« , a-t-il ajouté.

Ebrahim Raïssi a aussi appelé les forces américaines à quitter le Moyen-Orient en affirmant que « les forces extrarégionales, en particulier les forces américaines, devraient quitter la région dès que possible, car elles menacent la sécurité de la région et n’ont pas et n’assureront pas la sécurité des nations de la région ». Il a souligné que ce sont les forces de la République islamique qui ont assuré la stabilité de la région.

Cette déclaration du président iranien arrive au milieu des tensions croissantes entre Israël et la République islamique iranienne, alors que Tsahal a frappé des cibles basées en Iran et que Téhéran serait à l’origine des tirs de roquettes du Hamas contre les frontières sud et nord d’Israël au début du mois d’avril.

Eliran COHEN pour Israel Actualités