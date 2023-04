Les forces israéliennes arrêtent le terroriste qui a perpétré une fusillade à Jérusalem, lors d’un raid à Naplouse

Selon un communiqué conjoint de Tsahal et du Shin Beth, Les forces de sécurité israéliennes ont appréhendé ce matin le terroriste qui a tiré des coups de feu sur deux hommes religieux hier à Jérusalem.

Le terroriste a été capturé lors d’un raid dans la ville de Naplouse qui comprenait l’armée israélienne, le Shin Bet et l’unité antiterroriste Yamam de la police des frontières. Aucune victime des forces israéliennes n’a été signalée.

Le suspect, un adolescent du camp de réfugiés d’Askar à la périphérie de Naplouse, a été transféré au Shin Bet pour interrogatoire.

Mardi matin, deux hommes ont été légèrement blessés lors d’une fusillade dans le quartier Sheikh Jarrah de Jérusalem, près d’une base de la police des frontières. Les deux hommes – âgés de 48 et 50 ans – ont été légèrement blessés et sont actuellement soignés au centre médical universitaire Hadassah sur le mont Scopus et au centre médical Shaare Zedek.

Les deux hommes, tous deux religieux, revenaient de la prière du matin lorsqu’ils ont été abattus par le suspect qui a ensuite pris la fuite à pied, abandonnant son arme près du lieu de l’attaque.

« J’ai dit hier aux commandants de la police israélienne que nous leur faisions confiance pour capturer cet ignoble terroriste mort ou vif, et je suis content qu’ils l’aient fait en moins de temps, plus de 24 heures« , a déclaré le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Eliran COHEN pour Israel Actualités