Le Shin Beth arrête quatre étudiants palestiniens affiliés à un réseau terroriste du Hamas en Turquie

Le Shin Beth, l’Agence de sécurité israélienne, a annoncé aujourd’hui avoir démantelé un réseau terroriste du Hamas en Turquie qui planifiait des attaques contre l’État d’Israël.

Quatre étudiants palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie. Ahmed Mahmoud Abu Salah, 24 ans, a été arrêté et interrogé après son retour d’études à l’étranger. Son interrogatoire a conduit à l’arrestation de trois autres personnes, selon le Shin Beth : Iyas Mahmoud Abu Salah, 20 ans, Salah Mahmoud Abu Salah, 23 ans, et Hassin Fauz Aqra, 25 ans.

Ahmed Mahmoud Abu Salah aurait rencontré de hauts responsables du Hamas en Turquie et aurait été recruté pour une formation « militaire » en Turquie et en Syrie. Il aurait aussi reçu l’ordre de trouver d’autres personnes pour former une cellule en Cisjordanie afin de perpétrer des attentats terroristes.

Le Shin Bet a déclaré que l’instruction comprenait « l’entraînement aux armes et l’étude de la fabrication d’explosifs, dans le but de procéder à des attaques terroristes contre l’État d’Israël« .

Un fils d’un haut responsable du Hamas en Turquie a maintenu des contacts réguliers avec les quatre étudiants.

Malgré le récent réchauffement des relations entre Israël et la Turquie, y compris le rétablissement de relations diplomatiques complètes avec l’échange d’ambassadeurs, le président Recep Tayyip Erdoğan continue de permettre aux terroristes du Hamas d’opérer en Turquie.

La Turquie refuse de qualifier le Hamas d’organisation terroriste, a contrario de l’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, Israël et le Japon.

Eliran COHEN pour Israel Actualités