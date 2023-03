Israël et la Slovaquie vont renforcer leurs relations bilatérales

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré hier son homologue slovaque Eduard Heger à Jérusalem. Les deux dirigeants ont évoqué l’approfondissement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la technologie, de l’innovation et du tourisme.

« La Slovaquie et Israël entretiennent d’excellentes relations, qui s’améliorent tout le temps. J’espère donc que cette conversation nous permettra d’aller encore plus loin. Nous sommes heureux de coopérer avec vous sur la sécurité et la prospérité de nos deux pays, et j’ai hâte d’en faire plus« , a déclaré Benjamin Netanyahu.

Au cours de leur réunion privée, le premier ministre israélien a souligné la nécessité d’empêcher l’Iran d’obtenir des armes nucléaires et a discuté des possibilités d’étendre les accords d’Abraham.

Les deux hommes d’états ont ensuite tenu une réunion élargie en présence du secrétaire d’État slovaque du ministère des Finances Lubos Jancik, du secrétaire d’État du ministère de la Défense Marian Majer et du premier secrétaire d’État du ministère de l’Économie Peter Svec. L’ambassadeur d’Israël en Slovaquie Eitan Lev-On et l’ambassadeur de Slovaquie en Israël Igor Mauks ont également participé à cette réunion.

Eliran COHEN pour Israel Actualités