Les autorités suédoises autorisent à bruler une Torah lors d’un évènement devant l’ambassade israélienne à Stockholm

La police suédoise a autorisé hier une femme d’une cinquantaine d’années à organiser aujourd’hui devant l’ambassade d’Israël en Suède, un rassemblement public au cours duquel la femme prévoit de bruler une Torah.

La femme a déclaré dans sa demande que le rassemblement est une « manifestation des droits des enfants en Suède qui sont systématiquement violés ». L’événement devrait être suivi par quatre personnes et devrait avoir lieu à 12 heures aujourd’hui.

En réponse au rassemblement à venir, Mats Eriksson, le porte-parole de la police suédoise pour la presse, a révélé qu’ils engageaient un dialogue avec l’organisateur et d’autres parties, y compris l’ambassade d’Israël, pour répondre aux préoccupations potentielles et assurer la sécurité.

Le ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a vivement condamné l’intention de la femme de brûler la Torah. Il a décrit l’événement comme « honteux » et a déclaré qu’il dépréciait la valeur sacrée de la Torah et blessait les juifs du monde entier.

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a aussi réagi et a annoncé qu’il a « l’intention de parler avec le ministre suédois des Affaires étrangères et de lui faire comprendre que nous attendons du gouvernement suédois qu’il prévienne de tels événements, qui pourraient nuire aux relations entre les pays. »

Eliran COHEN pour Israel Actualités