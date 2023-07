L’État d’Israël et la Côte d’Ivoire ont signé un accord-cadre

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, et son homologue ivoirien, Kandia Camara ont signé hier un accord-cadre dans les domaines de l’agriculture, de l’eau et de la technologie.

Cet accord a été conclu à Abidjan lors du forum économique Israël-Côte d’Ivoire. Eli Cohen a par ailleurs dirigé une délégation commerciale d’entreprises israéliennes dans les domaines de la cyber, de l’agriculture et de l’énergie lors de ce forum.

Le ministre israélien a déclaré que les deux pays sont « confrontés à la menace du terrorisme, en particulier la propagation du Hezbollah, la branche terroriste de l’Iran«

« Lors de mes entretiens avec de hauts responsables gouvernementaux en Côte d’Ivoire, nous avons convenu de partager les connaissances israéliennes sur les questions juridiques, financières et de renseignement. Israël fournit également les dernières avancées de ses connaissances dans les domaines de l’agriculture au profit du peuple ivoirien. Le forum économique que j’ai ouvert avec la délégation commerciale israélienne contribuera grandement à accroître les échanges entre les deux pays », a ajouté Eli Cohen.

Mercredi, le ministre israélien des Affaires étrangères a rencontré le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son homologue Shirley Ayorkor Botchwey à Accra, dans le but de renforcer les liens entre Israël et l’Afrique.

Eliran COHEN pour Israel Actualités