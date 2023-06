Les Émirats arabes unis vont rejoindre Israël dans un projet de communication mondial

Un corridor de communication qui transmettra des données numériques entre les pays asiatiques et arabes et avec l’Europe et l’Occident via Israël devrait être construit en coopération avec les Émirats arabes unis et un autre pays arabe qui n’a pas encore fait la paix avec l’État hébreu.

Auparavant, les pays étrangers faisaient passer de tels câbles à travers l’Égypte et le canal de Suez, mais ils rencontraient de nombreux problèmes avec la ligne, notamment des dépenses élevées.

L’accord du projet, qui devrait être signé dans les prochains mois, est le dernier signe des liens économiques croissants entre Israël et les Émirats arabes unis.

Ce projet verra la pose de câbles à fibres optiques le long du pipeline Europe Asia Pipeline Company (EAPC) de 250 km de long entre Eilat et Ashkelon, tandis que des câbles sous-marins bidirectionnels seront installés entre les pays étrangers et Israël, a expliqué Elad Malka, directeur général adjoint du ministère israélien des Communications au site américain Jewish Syndicate News. Elad Malka a indiqué que les entreprises étrangères seront chargées des travaux sur le câble de leur pays vers Israël tandis que les entreprises israéliennes superviseront la section intra-israélienne.

« Les accords d’Abraham ont rendu cela possible. Avant cela, il n’y avait personne à qui se connecter », a déclaré Elad Malka.

Le dirigeant israélien a ajouté que ce projet, qui est en phase de planification depuis deux ans, devrait être achevé d’ici quatre ans et sera économiquement autonome.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué dimanche que cette initiative transformerait Israël en une superpuissance mondiale des communications et relancerait l’économie israélienne.

Eliran COHEN pour Israel Actualités