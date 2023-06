Les États-Unis vont créer un poste d’ambassadeur spécial pour faire avancer les accords d’Abraham

La Chambre des représentants a adopté hier soir un projet de loi bipartisan pour créer un nouveau poste diplomatique d’ambassadeur pour les accords d’Abraham afin d’aider à faire avancer la normalisation d’Israël avec ses voisins arabes, en particulier avec l’Arabie saoudite.

Selon le projet de loi approuvé à une écrasante majorité par 413 voix contre 13, le nouvel envoyé « servirait de conseiller principal et coordonnerait les efforts du gouvernement américain concernant l’expansion et le renforcement des accords d’Abraham »

Cet ambassadeur « engagerait des discussions avec des responsables d’États-nations n’ayant pas de relations diplomatiques officielles avec Israël concernant les accords d’Abraham », indique également le projet de loi.

En outre, l’envoyé « consulterait des représentants d’organisations non gouvernementales qui ont tenté d’élargir et de renforcer les accords d’Abraham »

Le représentant Mike Lawler du parti Républicain qui a coparrainé ce projet de loi avec un élu démocrate a déclaré que « le soutien bipartite écrasant pour mon projet de loi montre que travailler pour la paix au Moyen-Orient n’est pas une valeur républicaine ou une valeur démocrate, mais plutôt une valeur américaine »

« Israël reste notre allié le plus puissant et un phare de la démocratie dans la région. Les Accords d’Abraham garantissent non seulement la reconnaissance d’Israël par ses voisins, mais présentent aussi l’espoir d’un progrès continu vers la paix et la prospérité dans la région », a ajouté Mike Lawler.

L’adoption du projet de loi, qui va maintenant passer au Sénat, intervient alors que l’administration du président américain Joe Biden cherche activement à étendre les accords d’Abraham créés sous l’administration de l’ancien président Donald Trump par lesquels Israël a normalisé ses liens avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.

L’administration de Joe Biden se concentre notamment sur un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite.

Eliran COHEN pour Israel Actualités