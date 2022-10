Les États-Unis demandent aux responsables israéliens et palestiniens de mettre aux violences en Cisjordanie

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a appelé l’État d’Israël et l’Autorité palestinienne à stopper la montée des violences en Cisjordanie.

« Nous appelons toutes les parties à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour désamorcer la situation et revenir à une période de calme. C’est dans l’intérêt de tous les israéliens et palestiniens…. Les États-Unis et d’autres partenaires internationaux sont prêts à aider, mais nous ne pouvons pas remplacer les actions vitales des parties pour atténuer le conflit« , a déclaré Ned Price.

Le porte-parole du département d’État américain a d’ailleurs remarqué que cette année « plus de 100 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et plus de 30 à Gaza, tandis que plus de 20 Israéliens et autres civils ont été tués dans des attaques terroristes ».

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a aussi tenu le même propos que Ned Price au Conseil de sécurité des Nations Unies lors d’une réunion mensuelle sur le conflit israélo-palestinien, affirmant que Jérusalem et Ramallah doivent travailler de bonne foi pour faire avancer la solution à deux États.

Cette inquiétude des responsables américains intervient alors qu’en ce moment Israël fait face à une augmentation des activités terroristes palestiniennes en Cisjordanie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités