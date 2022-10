L’État Israël et le Maroc signent un accord bilatéral de coopération énergétique

Le chef du bureau de liaison du Royaume du Maroc auprès de l’État d’Israël, Abderrahim Beyyoudh et le président de l’université israélienne Bar-Ilan, Arie Zaban, ont signé aujourd’hui un accord bilatéral de coopération énergétique entre Israël et le Maroc.

La ministre de l’Éducation israélienne, Yifat Shasha-Biton, une délégation marocaine de hauts fonctionnaires et de scientifiques, d’éminents scientifiques israéliens de sept universités, le président du conseil d’administration d’Israel Aerospace Industries, Amir Peretz, et de hauts responsables de sociétés énergétiques israéliennes étaient aussi présents lors de cette réunion qui a eu lieu au Centre pour l’énergie et la durabilité de l’Université Bar-Ilan.

Grâce à cet accord, des recherches conjointes bilatérales seront menées sur les batteries rechargeables, le recyclage, l’énergie solaire et l’économie de l’hydrogène, ainsi que sur la résolution du défi majeur du Maroc de stocker et de transporter son énergie vers les pays voisins, dont l’Espagne. Le Maroc s’est fixé pour objectif de produire 52% de son électricité grâce aux énergies renouvelables d’ici 2030.