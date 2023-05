Les États-Unis sont « préoccupés » par la visite d’Itamar Ben Gvir au Mont du Temple

Le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller a déclaré hier dans un communiqué que les États-Unis sont « préoccupés » par la récente visite « provocatrice » du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple.

« Cet espace sacré ne doit pas être utilisé à des fins politiques, et nous appelons toutes les parties à respecter son caractère sacré. Plus généralement, nous réaffirmons la position de longue date des États-Unis en faveur du statu quo historique sur les lieux saints de Jérusalem et soulignons le rôle particulier de la Jordanie en tant que gardien des lieux saints musulmans à Jérusalem« , a déclaré Matthew Miller.

Le porte-parole américain a aussi affirmé que les États-Unis sont « profondément troublés » par l’ordre du gouvernement israélien autorisant les citoyens juifs israéliens à établir une présence permanente dans l’avant-poste de Homesh, dans le nord de la Judée-Samarie.

« Cet ordre est incompatible à la fois avec l’engagement écrit de l’ancien premier ministre Ariel Sharon envers l’administration du président Georges W Bush en 2004 et avec les engagements du gouvernement israélien actuel envers l’administration de Joe Biden. Faire progresser les colonies israéliennes en Cisjordanie est un obstacle à la réalisation d’une solution à deux états« , a indiqué Matthew Miller dans le communiqué.

Outre les États-Unis, l’Égypte et la Jordanie ont aussi condamné la visite hier d’Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple, le royaume hachémite affirmant qu’il s’agit d’une « démarche provocatrice ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités