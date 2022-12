Les États-Unis vont créer une commission inter-agence pour lutter contre l’antisémitisme

La Maison Blanche a annoncé hier que le gouvernement américain va mettre en place une commission inter-agences qui aura pour but de lutter contre l’antisémitisme qui sévit dans le pays.

Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison Blanche, a indiqué que le président américain Joe Biden va charger la commission inter-agence « d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’antisémitisme« ,

« Cette stratégie améliorera la compréhension de l’antisémitisme et de la menace qu’il représente pour la communauté juive et tous les américains, luttera contre le harcèlement et les abus antisémites en ligne et hors ligne, cherchera à prévenir les attaques et incidents antisémites et encouragera les efforts de toute la société pour contrer l’antisémitisme et construire une nation plus inclusive« , a déclaré Karine Jean-Pierre.

Cette annonce de la Maison Blanche fait suite à une lettre bipartite et bicamérale dirigée par la sénatrice démocrate Jacky Rosen et signée par 125 membres du Sénat et de la Chambre des représentants, qui a été envoyée la semaine dernière au président américain Joe Biden.

Cette lettre appelle à l’élaboration d’une stratégie nationale unifiée pour surveiller et combattre l’antisémitisme et assurer une coordination de plusieurs instituions (comme le département de la Sécurité intérieure, le ministère de la Justice, le FBI, le Département d’État, la Maison Blanche, le ministère de l’Éducation et le Musée du mémorial de la Shoah), afin de lutter contre l’antisémitisme

Il y a une semaine, les données du département de police de New York ont révélé que les crimes de haine antisémite dans les arrondissements de New-York ont augmenté de 125%.

Eliran COHEN pour Israel Actualités