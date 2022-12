Le premier supermarché casher de Dubaï ouvre ses portes

Le premier supermarché casher de Dubaï baptisé « Rimon Market » a ouvert ses portes hier soir devant plus de 100 personnes rassemblées devant l’établissement.

C’est grâce à l’augmentation significative du nombre de juifs voyageant et s’installant aux Émirats arabes unis à la suite aux accords de paix d’Abraham signé en 2020, qu’un tel supermarché a pu ouvrir à Dubaï.

« Notre merveilleuse communauté, qui ne cesse de croître et de prospérer ici aux Émirats arabes unis, continue avec gratitude de bénéficier de l’accueil extraordinaire que nous avons reçu du gouvernement des Émirats et des autorités locales depuis plus d’une décennie maintenant« , a déclaré le rabbin Levi Duchman, basé aux Émirats arabes unis.

Le rabbin Levi Duchman a aussi indiqué que ce supermarché casher qui s’étend sur plus de 130 mètres carrés dans le centre de Dubaï, propose « des produits casher de qualité importés spécialement d’Israël, d’Europe et des États-Unis, y compris des produits de viande et de poulet de qualité selon les normes de qualité juives les plus élevées avec la certification Kosher Mehudar »

Le magasin proposera également des repas casher pour le Shabbat.

Eliran COHEN pour Israel Actualités