Les familles des victimes des Jeux Olympiques de Munich de 1972 rejettent l’offre de dédommagement de l’Allemagne

Le gouvernement allemand a indiqué aujourd’hui qu’il était disposé à verser une indemnisation supplémentaire aux familles des 11 athlètes israéliens tués aux Jeux olympiques d’été de 1972 à Munich par des membres de l’organisation terroriste palestinienne Septembre noir.

Les familles des victimes ont jugé cette offre totalement « dégradante » et ont menacé de boycotter les cérémonies de commémorations des attentats de Munich qui ont eu lieu il y a 50 ans maintenant. L’Allemagne a aussi tenu à verser plusieurs millions de dollars en compensation aux familles des victimes, mais cette offre a aussi été jugé dérisoire.

L’offre de l’Allemagne comprenait un plan pour que le gouvernement allemand constitue un panel d’historiens et d’experts juridiques afin d’étudier les dizaines de milliers de documents relatifs au funeste attentat. Il s’agit d’une première pour l’Allemagne qui avait pour le moment refuser de sortir ces documents, car ils contiennent des secrets relatifs à la sécurité nationale allemande.

Carry Knoops-Hamburger l’avocate des victimes, juge cette offre encourageante mais insuffisante. Les familles des victimes estiment que l’offre est bien inférieure au 9 millions de dollars que l’Allemagne de l’Ouest de l’époque avait donné à l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) des mois après l’attentat de Munich en guise de rançon pour la libération d’un avion Lufthansa détourné.

Le 5 septembre 1972 à Munich, des membres de l’organisation terroriste palestinienne Septembre noir ont fait irruption dans le village olympique et ont pris en otage des athlètes de l’équipe nationale israélienne dans le but de forcer la libération de prisonniers détenus par Israël et de deux extrémistes de gauche dans les prisons ouest-allemandes.

Onze Israéliens et un policier ouest-allemand sont morts au cours de l’attaque, y compris lors d’une tentative de sauvetage ratée.

Eliran COHEN