Le premier ministre israélien Yair Lapid rencontre le roi Abdallah II en Jordanie

Le Premier ministre Yair Lapid a rencontré aujourd’hui le roi Abdallah II de Jordanie, qui l’a invité dans son palais à Amman.

Le cabinet du premier ministre a déclaré dans un communiqué que la rencontre fut « longue et chaleureuse » et comprenait un déjeuner avec les membres du personnel israélien et jordanien.

Lors de leur réunion, les dirigeants ont discuté des nombreuses opportunités d’ajouter plus de contenu supplémentaire dans l’accord de paix, d’améliorer les relations de longue date entre les nations et de renforcer les intérêts communs entre les pays.

Les dirigeants ont aussi souligné l’importance d’un contact personnel étroit et d’une appréciation mutuelle entre eux, en tant que pilier important pour préserver la stabilité régionale et présenter de véritables réalisations pour les deux nations et l’ensemble de la région.

La réunion a aussi porté sur la visite du président américain Joe Biden en Israël et dans la région, des possibilités et des opportunités que cette visite a apportées avec elle – y compris tout ce qui concerne l’architecture régionale.

Les dirigeants ont également évoqué l’accélération de divers projets bilatéraux : la promotion de la porte de Jourdain, la mise en place d’installations solaires en Jordanie et de dessalement en Israël, le tourisme conjoint dans le golfe d’Eilat-Aqaba, la sécurité alimentaire, l’agriculture et les liaisons de transport. Le Premier ministre et le Roi de Jordanie ont chargé leurs équipes de cibler aussi les grands projets et d’avancer rapidement.

À l’issue de leur entretien, le Premier ministre a remercié le Roi pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité. Les dirigeants ont convenu de continuer à approfondir les relations et le dialogue entre les pays et les peuples.

