Les forces de Tsahal ont saisi des biens appartenants aux familles des terroristes qui ont tué les 3 adolescents israéliens

Les forces de sécurité Israéliennes ont lancé plusieurs raids cette nuit aux domiciles des familles des terroristes du Hamas qui, en 2014, avaient kidnappé et assassiné les trois adolescents Gil-Ad Shaer, Naftali Frenkel et Eyal Yifrah.

Au cours des opérations menées conjointement par l’armée Israélienne et le Shin Bet, des dizaines de cibles du Hamas à Hébron ont été perquisitionnées dans le but de briser l’infrastructure du mouvement terroriste Hamas dans cette ville de Judée Samarie. Parmis les maisons perquisitionnées, il y avait celles des familles des terroristes qui ont assassinées les trois adolescents.

Ainsi, 5.000 shekels ont été confisqués aux familles.

Un porte-parole de Tsahal a déclaré : « Suite aux meurtres de nos adolescents, les familles des terroristes ont touchées d’importantes sommes d’argent de la part du Hamas. Du coup, de nombreux Palestiniens ont été recruté pour former la prochaine génération de terroristes.

Au cours de l’opération de la nuit dernière, des milliers de shekels ont été saisis, ainsi que deux véhicules et deux ordinateurs, payés avec l’argent que les familles ont reçu du Hamas ».

De plus, durant la nuit, les forces de sécurité ont arrêté 22 Palestiniens impliqués dans des activités terroristes. Des armes ont également été confisquées.

Les voitures confisquées

Les forces de Tsahal avant les raids

Source : Koide9enisrael