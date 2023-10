Les forces israéliennes arrêtent dix personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir 10 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Les combattants israéliens ont arrêté trois personnes recherchées dans les villages de Yavd et Askar et dans la ville de Naplouse.

Les forces israéliennes ont arrêté deux personnes recherchées et ont confisqué une arme M-16 dans la ville de Jénine.

Les soldats israéliens ont arrêté quatre personnes recherchées et ont confisqué des armes de chasses, des grenades improvisées, des munitions, du matériel militaire, trois fusils, trois cartouches et un couteau dans le village de Khirbat al Ashkar et à Kfar Himza.

Une autre personne recherchée a été arrêtée dans le camp de réfugiés de Jilazon.

Les 10 personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités