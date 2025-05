Les incendies qui ravagent la région de Jérusalem pourraient être d’origine terroriste

Selon les informations de l’agence de presse américaine indépendante The Media Line, qui se base sur les dires d’une source sécuritaire israélienne, la vague d’incendies massifs qui a déclenché l’état d’urgence nationale dans plusieurs régions d’Israël pourrait être d’origine terroriste.

La source a confirmé que plusieurs arrestations ont été effectuées en lien avec les incendies criminels présumés, mais a refusé de fournir plus de détails en raison de la sensibilité de l’enquête en cours.

Par ailleurs, le Hamas a publié sur son compte Telegram un message encourageant les palestiniens à « brûler tout ce qu’ils peuvent de bosquets, de forêts et de maisons de colons ».

« Les jeunes de Cisjordanie, les jeunes de Jérusalem et ceux qui sont à l’intérieur d’Israël ont mis le feu à leurs voitures… Gaza attend la revanche des hommes libres », a écrit le groupe terroriste islamiste dans son message

La police du district de Jérusalem a également interpellé un résident de Jérusalem-Est alors qu’il tentait de déclencher un incendie dans un terrain ouvert au sud de la ville.

Les incendies qui ravagent la région de Jérusalem ont commencé en fin de matinée. Le brasier s’est déclaré dans la zone boisée entre Eshtaol et Latrun et s’est ensuite étendu à l’autoroute 1.

Les autorités israéliennes ont indiqué dans un communiqué que les pompiers ont fermé l’autoroute 1 à Jérusalem à la circulation et tentent de contenir l’incendie. La population a été priée de rester à l’écart de la zone, et des personnes ont commencé à abandonner leurs véhicules sur la route.

Environ 119 équipes de pompiers, 10 avions de lutte contre les incendies et un hélicoptère ont été déployés pour éteindre l’incendie. L’armée de l’air israélienne et l’unité 669 sont également en alerte pour surveiller et combattre l’incendie. Les secouristes ont secouru neuf personnes se trouvant dans des véhicules pris dans l’épaisse fumée. Trois véhicules privés ont brulé sur place, sans aucune personne coincée à l’intérieur.

Les autorités israéliennes ont aussi informé que les vents forts dans la région contribuent à la propagation rapide de l’incendie. Plusieurs villes du centre et du sud d’Israël ont reçu l’ordre d’évacuer.

En raison de l’incendie, la cérémonie du Jour du Souvenir sur le site commémoratif de Latroun a été interrompue et la police a travaillé pour évacuer la foule de la zone.

De nombreuses localités israéliennes comme Beer-Sheva, Ashkelon, Ashdod, Lod, Ariel, Kiryat Ono, Maale Adumim, Mevasseret Zion et Modiin ont décidé d’annuler les célébrations du Jour de l’Indépendance prévues ce soir. La cérémonie d’allumage des flambeaux sur le mont Herzl est également annulée.

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a aussi lancé un appel à l’aide à la communauté internationale, y compris aux pays voisins, la Grèce, la Croatie, l’Italie, Chypre et la Bulgarie. Des canadairs italiens et croates font d’ailleurs route vers Israël pour participer aux efforts menés par les pompiers israéliens pour venir à bout des incendies.

Eliran COHEN pour Israel Actualités