L’État d’Israël fustige le vote « honteux » de l’Afrique du Sud en faveur d’une dégradation des liens diplomatiques entre les deux pays

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a reproché au parlement sud-africain d’avoir voté hier l’officialisation d’une décision gouvernementale prise il y a quatre ans dans le but dégrader ses liens avec Israël.

« La résolution symbolique prise hier par le parlement sud-africain appelant à la dégradation des relations entre l’Afrique du Sud et Israël est honteuse « , a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères.

Eli Cohen a affirmé « qu’à ‘l’heure où de nombreux pays africains et musulmans renforcent et approfondissent leurs liens avec l’État d’Israël au profit des intérêts communs de tous, il est regrettable que l’Afrique du Sud continue d’adhérer à l’anachronisme et à la détérioration des relations, une évolution qui ne fera que nuire à l’Afrique du Sud elle-même et à sa réputation« .

En 2018, l’Afrique du Sud avait rappelé son ambassadeur d’Israël pour protester contre la réponse de Tsahal aux émeutiers palestiniens le long de sa frontière sud avec Gaza lors de la Grande Marche du retour dirigée par le Hamas.

Un an plus tard, le gouvernement sud-africain a décidé de ternir encore plus ses relations diplomatiques avec l’État hébreu en rétrogradant l’ambassade israélienne au statut de bureau de liaison.

Le Parti de la liberté nationale d’Afrique du Sud a déclaré dans un communiqué publié après le vote qu’il s’agit « d’un moment historique pour notre pays et une démonstration de notre engagement inébranlable en faveur de la justice, des droits de l’homme et de la liberté« .

La Fédération sioniste sud-africaine a pour sa part, déclaré que son pays méritait mieux de la part de ses dirigeants.

Eliran COHEN pour Israel Actualités