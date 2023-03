Le président américain Joe Biden remercie le sultan d’Oman d’avoir ouvert son espace aérien aux avions civils israéliens

Le président américain Joe Biden a remercié hier le sultan d’Oman Haitham bin Tariq Al Said pour avoir ouvert l’espace aérien de son pays aux vols civils israéliens.

Selon un communiqué de la maison blanche, Lors d’un appel téléphonique, Joe Biden « a salué la récente décision d’Oman d’ouvrir son espace aérien à tous les avions civils, y compris ceux qui volent à destination et en provenance d’Israël« ,

Les deux dirigeants « ont réaffirmé les liens historiques de longue date entre leurs pays et ont discuté des efforts mutuels pour forger une région du Moyen-Orient plus prospère, pacifique et intégrée« , indique le communiqué.

Quelques jours après l’annonce du sultan d’Oman, un Boeing 787 Dreamliner d’El Al en partance de Tel Aviv pour Bangkok est devenu le premier vol commercial israélien à traverser l’espace aérien omanais.

La nouvelle route aérienne raccourcit les temps de vol entre Israël et la Thaïlande de trois heures et réduit considérablement les temps de vol vers plusieurs autres pays d’Extrême-Orient.

Les itinéraires plus courts devraient réduire les prix des billets en réduisant les coûts de carburant et de personnel.

Eliran COHEN pour Israel Actualités