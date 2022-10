L’État d’Israël et le Royaume de Bahreïn signent un accord de coopération agricole

Israël et le Bahreïn ont signé hier une déclaration de coopération agricole en marge du tout premier Sommet international sur les technologies alimentaires de la mer Morte et du désert qui s’est tenu à Eilat.

La conférence, une initiative du ministère israélien de l’Agriculture et du Développement rural, a réuni quelque 70 hauts fonctionnaires, qui se sont concentrés sur la promotion de la coordination et de l’innovation dans l’aquaculture, en particulier, et sur la lutte globale contre la sécurité alimentaire.

La déclaration appelle à la promotion et à l’expansion de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la sécurité alimentaire, ainsi qu’au partage des connaissances, des technologies et des produits divers connexes.

Oded Forer, le ministre israélien de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré que « la signature de l’accord avec le ministre de l’Agriculture de Bahreïn, lors de la conférence à laquelle ont participé des ministres du monde entier et des délégations de haut niveau du Maroc, de la Jordanie et des Émirats arabes unis, constitue une étape importante vers la promotion de la coopération qui verra Israël devenir un centre de recherche et de développement des aliments de la mer et du désert« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités