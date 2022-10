Israël : inculpation de trois israéliens accusés d’avoir aidé le Hamas à planifier des attentats

Trois citoyens israéliens ont été inculpés aujourd’hui d’une série d’infractions graves à la sécurité, notamment d’espionnage pour le compte du Hamas et de collecte d’informations sur le réseau cellulaire israélien Cellcom.

La division Cyber ​​du ministère public a accusé les accusés devant le tribunal de première instance du district central de Rishon Letsion d’avoir transmis d’importantes quantités d’informations sensibles aux terroristes du Hamas en Turquie et d’avoir constitué une grave cybermenace pour la société Cellcom, dans le cadre des préparatifs d’une future escalade militaire, selon une déclaration conjointe de la police israélienne, des procureurs et du Shin Beth.

Selon l’acte d’accusation, l’un des accusés, qui ne peut être nommé, a commencé à travailler pour Cellcom en 2004 en tant qu’ingénieur logiciel, un rôle qui lui a conféré une autorité étendue et un accès aux systèmes informatiques.

« Par identification idéologique avec l’organisation terroriste Hamas et ses objectifs, en 2017, alors qu’il séjournait en Turquie, l’accusé a rencontré des éléments locaux du Hamas« , indique l’acte d’accusation.

La réunion a été facilitée par un citoyen israélien qui est un membre du Hamas vivant en Turquie et au Liban.

Conformément aux demandes du Hamas, l’accusé aurait transmis des informations sensibles sur l’infrastructure de communication israélienne qu’il a obtenue grâce à son travail et qui ne sont pas connues du public.

Pendant ce temps, le frère de l’ingénieur, également inculpé dans l’affaire, a maintenu des contacts présumés avec des membres supérieurs du Hamas, transmettant des messages et tentant d’aider son frère à établir des communications sécurisées avec le groupe terroriste, loin de la surveillance des services de renseignement israéliens.

Un troisième prévenu, également non nommé, travaillait comme consultant externe pour Cellcom sur les réseaux de communication et informatiques et aurait transmis des informations au premier prévenu sur les systèmes de sécurité de l’information de l’entreprise et les moyens de les contourner.

« Les organisations terroristes, dont le Hamas, essaient toujours de nuire à l’intégration des Arabes israéliens dans la société israélienne et de leur causer du tort en exploitant leur position pour promouvoir des activités terroristes. Ceci alors que les hauts responsables du Hamas continuent leurs routines de vie sans interruption dans divers endroits à l’étranger », ont déclaré les forces de sécurité israéliennes dans un communiqué.

Eliran COHEN pour Israel Actualités