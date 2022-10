Israël : la compagnie Israel Shipyards dévoile une nouvelle corvette S-80 capable de résister face aux « futurs scénarios de combats »

Israel Shipyards a dévoilé sa classe de Corvette SAAR S-80 de nouvelle génération avec une capacité de suite d’armes accrue et une portée plus longue conçue pour résister aux menaces futures.

La corvette S-80 est basée sur la plate-forme S-72 et offre une plus grande polyvalence et une capacité de charge utile plus élevée avec une capacité de suite d’armes accrue et une plus large diffusion des systèmes de guerre électronique dans le cadre des avantages offensifs de la plate-forme.

Le navire mesure 80 mètres de long et est propulsé par quatre moteurs diesel pour une vitesse de pointe de plus de 28 nœuds. Le S-80 sera équipé d’un système de contrôle à la pointe de la technologie, d’un système de gestion de la santé, de capacités sol-air avancées ainsi que de divers systèmes de combat selon les exigences du client.

« Le navire est conçu pour la furtivité, l’agilité et la domination des mers avec des capacités de pointe requises dans les futurs scénarios de combat« , a déclaré le PDG de la société, Eitan Zucker.

« Le navire S-80 permettra aux marines de protéger efficacement la souveraineté de leur pays, de maintenir leurs eaux économiques et de gagner des batailles navales en temps de guerre. Le S80 a l’endurance nécessaire pour opérer en haute mer, et aussi pour contrôler le littoral. Tout cela avec un rapport coût-bénéfice optimal« , a ajouté Eitan Zucker.

Israel Shipyards a l’intention de faire du nouveau S-80 son vaisseau amiral pour la prochaine décennie, répondant aux besoins des marines israéliennes et étrangères.

Eliran COHEN pour Israel Actualités