Les dirigeants du Hamas se réconcilient avec Bachar al-Assad lors de leur rencontre en Syrie

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, une délégation du Hamas a rencontré hier à Damas Bachar al-Assad afin de « tourner la page » et de rétablir les liens rompus depuis des années entre le groupe terroriste et le président syrien.

« Nous considérons qu’il s’agit d’une réunion historique et d’un nouveau départ pour une action conjointe syro-palestinienne« , a déclaré Khalil al-Hayya, membre du bureau politique du Hamas.

« Nous avons convenu avec le président d’aller au-delà du passé« , a-t-il ajouté.

Reuters rapporte que la réunion visait à restaurer la place du Hamas dans « l’axe de la résistance », dirigé par l’Iran et comprenant son mandataire du Hezbollah basé au Liban, et à contrer la normalisation des relations entre plusieurs États arabes et Israël dans le cadre des accords d’Abraham.

Les relations entre le Hamas et le gouvernement syrien étaient au point mort depuis que les dirigeants du groupe terroriste palestinien ont publiquement approuvé le soulèvement de rue de 2011 contre le régime du président Bachar al-Assad et qu’ils ont quitté leur siège syrien à Damas en 2012. Cette décision a provoqué la colère de leur allié commun, l’Iran.

Depuis, le Hamas a précédemment restauré ses liens avec l’Iran, qui fournit des armes et des fonds aux groupes terroristes de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités