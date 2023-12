Ben Zussman zal » Guibor Israel »

« Je vous écris ce message en route vers la base. Si vous lisez ceci, quelque chose a dû m’arriver.

‎Comme vous me connaissez, il n’y a probablement personne de plus heureux que moi en ce moment. Ce n’était pas seulement que j’étais sur le point de réaliser mon rêve bientôt. Je suis heureux et reconnaissant d’avoir le privilège de protéger notre beau pays et le peuple d’Israël.

‎Même si quelque chose m’arrive, je ne t’autorise pas à sombrer dans la tristesse. J’ai eu le privilège de réaliser mon rêve et mon destin et vous pouvez être sûr que je vous regarde avec un immense sourire. Je vais probablement m’asseoir à côté de mon grand-père et nous comblerons certaines lacunes, chacun racontera ses expériences et ce qui a changé entre les guerres. Peut-être qu’on parlera aussi un peu de politique, lui demandera ce qu’il en pense.

‎Si Dieu préserve vous devez vous asseoir Shiva (יושבים שבעה),

‎Alors faites-en une semaine pleine d’amis, de famille et de plaisir !

‎Apportez de la nourriture, de la viande, des bières, des friandises, du thé et, bien sûr, les biscuits de ma mère !

‎Blaguez et racontez des histoires, rencontrez tous mes autres amis que vous n’avez pas encore rencontrés.

‎Je vous envierai !

‎J’aurais aimé les rejoindre et les voir tous.

‎Autre point très très important :

‎Si Dieu préserve, je tombe entre les mains de l’ennemi, vivant ou mort :

‎Je NE donne absolument PAS ma permission de négocier un accord pour me libérer.

‎JE NE vous permets PAS de nuire ne serait-ce qu’à un seul soldat ou citoyen à la suite d’un accord d’échange.

‎Je ne vous autorise PAS à mener une campagne médiatique ou quoi que ce soit de ce genre pour ma libération.

‎Je ne permets à aucun terroriste d’être libéré pour moi, sous quelque forme que ce soit.

‎Ne brisez pas mes paroles.

‎S’il vous plaît.

‎Permettez-moi de le dire encore,

‎J’ai quitté ma maison sans même avoir été appelé comme réserviste.

‎Je suis plein de fierté et de détermination.

‎J’ai toujours dit que si je dois mourir, je veux que ce soit pour la défense des autres et pour mon pays.

‎« Jérusalem, j’ai placé des gardes sur les murs »,

‎Un jour, je serai l’un d’eux. »

‎— Ben Zussman