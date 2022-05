L’Irak adopte une loi qui criminalise la normalisation avec Israël

Le parlement irakien a adopté hier une loi criminalisant la normalisation des liens avec Israël. Selon le parlement irakien, cette loi vise à » préserver les principes nationaux, islamiques et humanitaires en Irak, compte tenu du danger que représentent la normalisation avec l’entité sioniste occupante, sa promotion, toute communication avec elle ou l’établissement de toute relation avec elle« .

Cette décision fait suite à une conférence qui a eu lieu l’année dernière dans la capitale kurde d’Erbil, avec plus de 300 irakiens ou des intervenants ont appelé à la normalisation des liens avec Israël. Cet évènement avait été rapidement condamné par le gouvernement de Bagdad.

Pour le moment, l’application de cette loi est confuse étant donné que l’Irak n’a toujours pas reconnu l’état Israël et que les deux pays n’ont pas de relations diplomatiques et sont toujours en état de guerre.

L’administration américaine a vivement critiqué la décision du gouvernement irakien, jugeant que cette loi favorise un « environnement d’antisémitisme« . Le département d’état a déclaré dans un communiqué qu' »En plus de mettre en péril la liberté d’expression et de promouvoir un environnement d’antisémitisme, cette législation contraste fortement avec les progrès que les voisins de l’Irak ont réalisés en construisant des ponts et en normalisant les relations avec Israël, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les populations dans toute la région ».