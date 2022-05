Les femmes vont être intégrées dans l’unité spéciale de sauvetage 669 de Tsahal

Suite à la recommandation du commandant de l’armée de l’air, le général de division Tomer Bair, le chef d’état-major général de Tsahal, Aviv Kochavi a décidé d’intégrer les femmes de combat dans l’unité spéciale de sauvetage 669.

Cette décision a été prise dans le cadre de discussions tenues à la suite des travaux d’une équipe professionnelle multi-armées pour examiner le service des femmes dans des rôles de combat supplémentaires. Toutes ces décisions de ces réunions seront communiquées dans les prochaines semaines et présentées au chef d’état-major et au ministre de la Défense.

Les dépistages pour l’unité 669 seront rendus possibles conformément aux exigences opérationnelles actuelles, qui ont été déterminées conformément aux instructions du médecin-chef, du chef de l’infanterie et des parachutistes.

L’armée de l’air offre aux femmes de nombreux postes opérationnels notamment des postes d’équipages, de combattants de la défense aérienne, d’équipages de conduite, de mécaniciens aéroportés, de médecins aéroportés et d’ambulanciers paramédicaux. 95% des postes sont actuellement ouverts aux hommes et aux femmes.

L’unité spéciale de sauvetage 669 est la première unité de recherche et de secours d’Israël, travaillant avec l’armée et dans les affaires civiles. Cette unité a été impliquée dans d’innombrables opérations de secours et de sauvetage, d’évacuation de soldat blessés et de sauvetage de marins tombés dans l’eau, ainsi que dans la localisation des randonneurs perdus.