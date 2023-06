L’Iran dévoile « Fattah » son premier missile hypersonique qui pourrait atteindre Israël en 400 secondes

Selon les informations des médias iraniens, La République islamique d’Iran a présenté ce matin « Fattah », son premier missile hypersonique.

Le missile « Fattah » a été présenté lors d’une cérémonie matinale à laquelle ont assisté le président iranien Ebrahim Rahisi, le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami et d’autres hauts responsables.

Les médias iraniens ont rapporté que le missile hypersonique Fattah a une portée de 1 400 kilomètres et atteint des vitesses de Mach 13-15. Le missile est également capable de contourner et de détruire les systèmes de défense aérienne.

L’agence de presse iranienne Fars affirme que Le Fattah dispose d’une tuyère secondaire mobile et utilise des propergols solides, lui permettant d’atteindre des vitesses élevées et « d’effectuer diverses manœuvres à l’intérieur et à l’extérieur de l’atmosphère terrestre ».

« Ce missile cible les systèmes anti-missiles de l’ennemi et représente un grand saut générationnel dans le domaine des missiles », a déclaré Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale du CGRI (Corps des gardiens de la révolution islamique).

En novembre 2022, Ali Hajizadeh a annoncé que l’Iran avait développé un missile hypersonique qui pouvait atteindre Israël en 400 secondes (un peu moins de sept minutes).

Il y a quelque semaines, l’Iran a présenté son nouveau missile de classe Khorramshahr, »Khaibar » capable d’atteindre Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités