Anthony Blinken est en visite en Arabie Saoudite pour discuter entre autres d’une normalisation des relations entre Israel et le royaume saoudien

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken se rend aujourd’hui en Arabie saoudite dans le cadre d’une mission visant à stabiliser les relations entre Les États-Unis et le royaume saoudien après des années d’approfondissement des désaccords sur des questions allant de l’Iran et de la sécurité régionale aux prix du pétrole.

Son voyage de trois jours en Arabie saoudite fait suite à la visite du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, le 7 mai dernier.

Les objectifs du voyage sont notamment de reprendre les discussions sur le prix du pétrole, de repousser l’influence chinoise et russe dans la région, mais aussi de nourrir aussi l’espoir d’une éventuelle normalisation saoudienne-israélienne.

S’exprimant lors du sommet politique du Comité américain des affaires publiques d’Israël (AIPAC) de 2023 hier à Washington, Anthony Blinken a déclaré que l’administration du président américain Biden visait à « réaliser des progrès historiques significatifs pour approfondir et élargir les accords d’Abraham ».

« Il est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de promouvoir la normalisation saoudo-israélienne. Nous pensons que nous pouvons et que nous devons jouer un rôle essentiel dans son avancement. Maintenant, nous n’avons aucune illusion que cela peut être fait rapidement ou facilement. Mais nous restons déterminés à travailler vers ce résultat, y compris lors du voyage que je suis sur le point d’effectuer cette semaine à Djeddah et Riyad pour des engagements avec nos homologues saoudiens et du Golfe », a déclaré Anthony Blinken.

Eliran COHEN pour Israel Actualités