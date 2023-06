Attentat à la frontière israélo-égyptienne : le président égyptien présente ses condoléances à Benjamin Netanyahu lors d’un entretien téléphonique

Selon un communiqué du bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi se sont entretenus aujourd’hui par téléphone à la suite de l’attaque terroriste qui a eu lieu vendredi soir à la frontière israélo-égyptienne et qui a tué trois soldats de Tsahal.

Abdel Fattah El-Sissi a présenté ses « plus sincères condoléances » pour l’attentat, et Benjamin Netanyahu a remercié le dirigeant égyptien d’avoir accepté une « enquête approfondie et conjointe », indique le communiqué.

« Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à continuer de renforcer la coopération en matière de paix et de sécurité qui est vitale pour les deux pays », ajoute le communiqué.

Le terroriste qui a tué trois soldats israéliens au cours du week-end a été identifié hier comme étant Mohamed Salah Ibrahim.

Mohamed Salah Ibrahim, 22 ans, a été enrôlé dans l’armée égyptienne en juin dernier et a stationné le long de la frontière israélienne en tant qu’officier de police. Il s’était plaint à plusieurs reprises de son service militaire et s’était récemment absenté sans permission pendant 18 jours.

Le terroriste a abattu le sergent Lia Ben-Nun, 19 ans, et le sergent-chef Uri Iluz, 20 ans, dans la nuit de vendredi à samedi alors qu’ils tenaient un poste d’observation près de la frontière. Au cours de la chasse à l’homme qui a suivi, le sergent-chef Ohad Dahan, 20 ans, a été tué en territoire israélien lors d’un échange de tirs avec le terroriste, lui aussi mortellement abattu.

La radio de l’armée israélienne a rapporté dimanche que Mohamed Salah Ibrahim avait en sa possession six chargeurs pour son fusil, un Coran et un couteau. Tsahal pense que la présence du Coran suggère que le terroriste était motivé par l’extrémisme religieux islamique.

Eliran COHEN pour Israel Actualités