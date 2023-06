Nucléaire iranien : le chef de l’AIEA affirme que l’Iran ne tient qu’une « fraction » de ses engagements

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré aujourd’hui au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique que l’Iran ne coopère qu’avec une « fraction » des exigences d’inspection nucléaire auxquelles il s’attendait à ce qu’ils se conforment dans le cadre d’un accord entre les parties qui date du 4 mars dernier.

Après avoir détaillé au Conseil certaines mesures positives prises par la République islamique iranienne pour rétablir certains aspects de la surveillance nucléaire de l’agence, Rafael Grossi a déclaré « que ce n’est qu’une fraction de ce que nous avions envisagé et ce qui doit se produire maintenant est un processus soutenu et ininterrompu qui mène à ce que tous les engagements contenus dans la déclaration conjointe soient remplis sans plus tarder ».

« L’Agence n’a pas été en mesure d’effectuer les activités de vérification et de surveillance de l’accord sur le nucléaire iranien en ce qui concerne la production et l’inventaire des centrifugeuses, des rotors et des soufflets, de l’eau lourde et du concentré de minerai d’uranium pour deux et quatre ans y compris la période après juin 2022 où aucun équipement de surveillance et de contrôle lié à l’accord n’a été installé et ne fonctionnait », a affirmé le dirigeant de l’AIEA.

Rafael Grossi a également dévoilé qu’un rapport partiellement classifié qu’il a présenté au Conseil indique que le stock d’uranium enrichi de l’Iran a augmenté de plus d’un quart en trois mois. Cela comprend son stock d’uranium enrichi jusqu’à 20 % en 235U, qui approche une demi-tonne, et son stock d’uranium hautement enrichi – enrichi jusqu’à 60 % en 235U – qui dépasse largement les 100 kg.

En outre, il a aussi noté que l’Agence internationale de l’énergie atomique a pour la première fois installé un dispositif de surveillance de l’enrichissement à l’usine d’enrichissement de carburant de Fordo ainsi qu’à l’usine pilote d’enrichissement de carburant à Natanz. Ce système aidera l’agence à détecter plus rapidement toute variation des niveaux d’enrichissement dans ces installations.

Dans des rapports confidentiels publiés la semaine dernière avant la réunion du Conseil des gouverneurs, l’AIEA a noté qu’elle avait clos deux enquêtes sur des sites nucléaires iraniens.

Une sonde a été fermée sur des traces d’uranium artificiel trouvées sur le site non déclaré de Marivan dans le comté d’Abadeh, dans la province méridionale de Fars, et une autre a été fermée sur l’installation souterraine de Fordo après que les inspecteurs ont trouvé des particules d’uranium enrichies à 83,7 %.

Eliran COHEN pour Israel Actualités