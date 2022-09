L’Iran et les groupes terroristes palestiniens s’associent pour mener une guerre contre Israël

En plein milieu de l’opération Aurore, au début du mois d’aout, de hauts responsables iraniens ont rencontré des chefs de groupes terroristes palestiniens pour discuter d’une feuille de route pour combattre l’État d’Israël.

Le 6 août dernier, le secrétaire général du Jihad islamique palestinien a rencontré le président iranien, Ebrahim Raisi et le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, Hossein Salami en Iran.

Selon l’agence de presse iranienne Fars, les trois dirigeants ont formulé une nouvelle feuille de route sur la manière de combattre Israël. Les éléments clés incluent l’unification des factions palestiniennes concurrentes en alimentant le conflit dans des zones tendues à travers la Judée et la Samarie (Sheikh Jarrah, Jénine, Tulkarem, Naplouse et Ramallah), et en créant les conditions d’une guerre sur plusieurs fronts pour submerger les services militaires et de renseignement d’Israël.

Alors que tout Israël est à la portée des roquettes du Hezbollah et que le groupe terroriste basé au Liban a accumulé une expérience de combat significative au cours de la guerre civile syrienne qui a duré une décennie, le président iranien et le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique sont optimistes quant à l’influence et au pouvoir que ces groupes de terroristes palestiniens détiennent. Combiné avec les autres organisations terroristes déterminées à détruire Israël, les dirigeants pensent qu’un front multiple peut être ouvert pour submerger les appareils de sécurité israéliens, impliquant le Hamas, le Jihad islamique palestinien et le Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP).

Eliran COHEN pour Israel Actualités