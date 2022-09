Opération Shover Galim : 12 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir 12 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’activités terroristes, notamment dans les villages de Tsida, Eilar, Atil, Deir el Atsun, Zita, Deir Tzamat, Tarma, Sanur, Hizma et Burka.

Les soldats de Tsahal et du 202e bataillon et le Shin Bet ont arrêté deux hommes soupçonnés d’avoir perpétré l’attaque par balle contre un véhicule de sécurité israélien qui a eu lieu vendredi dernier dans le village de Rojiv. Lors des perquisitions du bâtiment où logeaient les suspects, les forces israéliennes ont trouvé et confisqué des armes M-16, une arme-outil, un pistolet, des chargeurs et des munitions supplémentaires.

Les combattants israéliens ont arrêté deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans les villages de Beit Ola et Adna.

Les forces israéliennes ont arrêté une personne soupçonnée d’activités terroristes dans le village de Bla’in. Au cours de cette opération, des émeutiers palestiniens ont incendié des pneus et ont lancé des pierres sur les soldats israéliens qui ont riposté en dispersant les émeutiers.

Les forces israéliennes ont arrêté trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans le village de Hawara.

Les soldats israéliens ont aussi confisqué des couteaux et des munitions dans les villages d’ d’Ezaria et de Beit Omer.

Les douze personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités