Les familles des victimes de l’attentat des Jeux Olympiques de Munich de 1972 reçoivent 11 millions d’euros d’indemnisations

L’Allemagne et les familles des athlètes israéliens assassinés lors des jeux olympiques de Munich en 1972 sont enfin parvenus à accord. Berlin va verser 11 millions d’euros aux 23 familles des victimes.

L’Allemagne avait dans un premier temps proposé un montant de 6,8 millions d’euros qui a été jugé « insultante » par l’ensemble des familles.

Alors qu’elles avaient prévu de boycotter la cérémonie de commémoration des 50 ans de l’attentat de Munich, les familles pourraient finalement revenir sur leurs décisions. Si le montant est accepté, les familles des victimes devraient se rendre à Munich la semaine prochaine pour assister à cet évènement qui se déroulera en la présence du président allemand Frank-Walter Steinmeier et du chef de l’État d’Israël Isaac Herzog.

Le 5 septembre 1972 à Munich, des membres de l’organisation terroriste palestinienne Septembre noir ont fait irruption dans le village olympique et ont pris en otage des athlètes de l’équipe nationale israélienne dans le but de forcer la libération de prisonniers détenus par Israël et de deux extrémistes de gauche dans les prisons ouest-allemandes.

Onze Israéliens et un policier ouest-allemand sont morts au cours de l’attaque, y compris lors d’une tentative de sauvetage ratée.

Eliran COHEN pour Israel Actualités