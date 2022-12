L’ONU déclare qu’Israël doit se débarrasser de ses armes nucléaires

L’Assemblée générale des Nations Unies a affirmé qu’Israël devait renoncer à ses armes nucléaires lors d’un vote qui a abouti à 149 voix pour et 6 voix contre et qui s’est déroulé hier.

La résolution a été présentée par l’Autorité palestinienne et 20 pays, dont les alliés d’Israël au Moyen-Orient tels que l’Égypte, la Jordanie, Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis.

Le Canada, Israël, la Micronésie, les Palaos et les États-Unis et le Libéria se sont opposés à la résolution.

26 autres pays, dont l’Inde et de nombreux États européens, se sont abstenus de voter la résolution qui fait partie d’un ensemble annuel de plus de 15 textes anti-israéliens et pro-palestiniens approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies.

La résolution suppose qu’Israël possède de telles armes nucléaires. Il appelle Israël à « ne pas développer, produire, tester ou acquérir des armes nucléaires » et à « renoncer à la possession d’armes nucléaires« .

La résolution a également appelé Israël à adhérer au traité de non-prolifération des armes nucléaires et à placer « toutes ses installations nucléaires sous des garanties internationales complètes sur l’énergie atomique« .

L’État hébreu est considéré comme l’un des neuf pays à posséder des armes nucléaires et le seul dans la région du Moyen-Orient, même s’il n’a jamais admis avoir un tel arsenal.

Eliran COHEN pour Israel Actualités