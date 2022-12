L’UNRWA découvre un tunnel terroriste sous une école des Nations Unies à Gaza

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a découvert sous une de ses écoles à Gaza, un tunnel terroriste.

L’UNRWA a expliqué qu’une « cavité artificielle » avait été identifiée sous l’enceinte de l’école. La zone a été sectionnée et le tunnel a été scellé, a indiqué l’agence.

« L’Agence a vivement protesté auprès des autorités compétentes de Gaza pour exprimer son indignation et sa condamnation de la présence d’une telle structure sous l’une de ses installations », a déclaré l’UNRWA dans le communiqué de presse.

L’UNRWA a ajouté que la présence d’une cavité artificielle sous le terrain d’une école de l’organisme est « une grave violation de la neutralité de l’agence et une violation du droit international. De plus, elle expose les enfants et le personnel de l’UNRWA à des risques importants pour la sécurité et la sûreté »

Depuis des années, le Hamas a construit des systèmes de tunnels dans toute la bande de Gaza. Ces tunnels sont utilisés pour stocker et transporter des munitions, servir de bunkers et de centres de commandement et de contrôle pour les officiers terroristes, et permettre un passage sûr pour les hommes armés qui pourraient autrement être ciblés par les forces aériennes israéliennes pendant un conflit ouvert.

Eliran COHEN pour Israel Actualités