La sécurité du président israélien Isaac Herzog renforcée après des menaces en lignes

La sécurité personnelle du président israélien Isaac Herzog sera renforcée à la suite de menaces en ligne avant sa visite prévue à Bahreïn et aux Émirats arabes unis dimanche.

Dans l’une des menaces, Herzog a été dépeint comme une sorte de diable, avec des yeux et des lèvres rougis et des flammes derrière lui. Sous son image déformée se trouvait le mot « criminel ».

Dans une autre publication en ligne, on peut lire : « toute normalisation est un acte de trahison, ne venez pas « . Cette menace fait référence liens croissants entre Israël et les États du Golfe signataires des Accords d’Abraham, le traité de paix conclu en septembre 2020 avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn.

En janvier, lors de la dernière visite d’Isaac Herzog aux Émirats arabes unis, les rebelles houthis du Yémen ont tiré un missile sur le pays. Il a été intercepté.

« Il n’y avait pas, et il n’y a pas, de danger pour le président et son entourage« , avait alors déclaré le bureau du président.

Eliran COHEN pour Israel Actualités