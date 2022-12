Selon les données de l’Economist Intelligence Unit, Tel-Aviv n’est plus la ville la plus chère du monde

Selon les chiffres de l’Economist Intelligence Unit, Tel Aviv n’est plus la ville la plus chère du monde. Elle passe de la première place à la troisième place dans l’indice mondial du cout de la vie.

New York et Singapour se partagent la première place, tandis qu’Hong Kong et Los Angeles sont à égalité pour la quatrième place. Zurich, Genève, San Francisco, Paris et Copenhague sont classés respectivement de 5 à 10e placr.

L’indice est compilé en comparant les prix en dollars américains des biens et services dans 172 grandes villes du monde, les données montrant que le coût de la vie moyenne dans ces endroits a bondi de 8,1 % par rapport à 2021.

« La guerre en Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie et les politiques zéro Covid de la Chine ont causé des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui, combinés à la hausse des taux d’intérêt et aux variations des taux de change, ont entraîné une crise du coût de la vie à travers le monde« , a déclaré Upasana Dutt, responsable du coût de la vie dans le monde chez l’Economist Intelligence Unit.

Elle a ajouté que « la hausse des prix de l’essence dans les villes a été particulièrement forte, mais la nourriture, les services publics et les biens ménagers deviennent tous plus chers pour les citadins« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités