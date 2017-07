Macron bientôt en Israël

Le Premier Ministre israélien Benyamin Netanyahu était en visite ce week-end à Paris.

Il a assisté à la commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv, mais s’est également entretenu avec le président Emmanuel Macron pendant plus d’une heure afin d’aborder un sujet sensible: la reprise des pourparlers entre les Israéliens et les Palestiniens.

Les deux dirigeants français et Israélien ont assisté ensemble à la commémoration des victimes de la Rafle du Vel d’Hiv. C’est la première fois qu’un dirigeant israélien est présent lors de cet événement.

Pour rappel, le 16 juillet 1942, plus de 13.000 juifs parisiens, entre 2 et 60 ans, ont été arrêtés par surprise à leur domicile. 4.000 enfants de moins de 16 ans sont parmi eux, alors qu’ils n’avaient pas été initialement prévus dans cette rafle. Le nombre d’arrestations est impressionnant, mais ces chiffres sont deux fois moins que le quota fixé par la préfecture de police.

Source Radio Shalom