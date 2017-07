Emmanuel Macron : « La justice doit faire toute la clarté » sur le meurtre de Sarah Halimi

La qualification antisémite n’a pas été retenue dans la mise en examen du meurtrier de Sarah Halimi.

Lors de la cérémonie de commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, Emmanuel Macron a martelé, sous les applaudissements, que « Malgré les dénégations du meurtrier, la justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi ». Cette enseignante juive assassinée par son voisin Kobili Traoré en avril est devenue un symbole. En pleine nuit, son bourreau, qui est aujourd’hui interné en hôpital psychiatrique, avait pénétré chez sa voisine avant de la rouer de coups en criant « Allah Akbar » et en récitant des sourates du Coran. Il l’avait ensuite défenestrée. La décision de ne pas retenir le caractère djihadiste et antisémite de son acte est à l’origine d’une vague de colère et d’indignation considérable dans la communauté juive de France.

