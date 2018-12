Maroc : Deux touristes européennes égorgées au sud de Marrakech

Dans le cadre des recherches et investigations effectuées sur fond de la découverte des corps de deux touristes étrangères dans la région de ‘Chamharouche’ dans le cercle de Imlil (province d’Al Haouz), le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire est parvenu, mardi matin, en étroite coordination et coopération avec les services de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté nationale, à arrêter un individu pour son implication présumée dans ce crime”, peut-on lire dans le communiqué.

“Les opérations de recherche et d’investigation ont permis d’appréhender le mis en cause dans la ville de Marrakech”, précise le BCIJ. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête afin de déterminer le mobile de ce crime, et les investigations se poursuivent pour arrêter d’autres individus qui ont été identifiés et qui sont soupçonnés d’avoir participé à l’exécution de ces actes criminels.[…]

HuffPost Maghreb

Les corps de deux femmes, l’une danoise, l’autre norvégienne, ont été retrouvés dans une zone montagneuse du sud du Maroc. Ils portaient des « signes de violence à l’arme blanche » sur leur cou.

Deux touristes scandinaves ont été retrouvées mortes dans le sud du Maroc avec des « traces de violence à l’arme blanche » sur le cou, ont annoncé lundi 17 décembre les autorités marocaines. Les corps de deux femmes, une Danoise et une Norvégienne, ont été retrouvés lundi matin dans une « région montagneuse isolée » à 10 km d’Imlil, un petit village du Haut-Atlas, selon le ministère de l’Intérieur marocain.

Une enquête a été ouverte pour « élucider les circonstances de cet acte criminel », a ajoute la même source, sans donner plus de détails.

Source : Europe-israel.org – France Info