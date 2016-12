Meyer Habib: « la France s’abstient à l’UNESCO: encore une déception ! »

J’avais écrit le 28 avril dernier au Président de la République une lettre ouverte pour lui faire part de mon indignation suite au vote par la France d’une résolution du conseil exécutif de l’UNESCO niant le lien historique entre le peuple juif et ses deux sites les plus sacrés à Jerusalem : le Mont du Temple et le Mur occidental (Kotel). Le 11 mai, j’avais interpellé le Premier ministre à l’Assemblée nationale sur le même sujet, qui avait regretté, a son tour, ce vote honteux.

Sur le chemin de Jérusalem pour les obsèques de Shimon Peres z »l, vendredi 30 septembre, le Président de la République m’avait assuré que la France ne réitérerait pas la même faute morale.



Certes, aujourd’hui, la France n’a pas voté pour mais s’est abstenue. Dont acte.

Puis-je m’en réjouir? Non.

Est-ce une décision courageuse? Juste? Non!

Cette position tiède et indéterminée est très décevante face à un texte ignominieux, qui falsifie – une fois encore ! – l’Histoire de la manière la plus crasse et cède aux pressions des tenants d’un terrorisme intellectuel et diplomatique mené par l’Autorité palestinienne et de nombreux Etats arabes.

De nombreux pays occidentaux, les Etats-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni en tête ont rejeté ce texte bouffon et mensonger.

Nul besoin de prouver l’évidence : le lien indéfectible entre le peuple et Jérusalem.

N’en déplaise à certains, Jérusalem est et restera la capitale historique et indivisible d’Israël.

La France a manqué une nouvelle occasion de marquer sa fermeté et sa crédibilité ce qui ne manquera pas de nous affaiblir sur la scène moyen-orientale.

Quant à l’UNESCO, comme je n’ai pas manqué de le signaler lors du même voyage à Irina Bokova, directrice générale, elle confirme sa déchéance et la perversion de sa vocation au service de la délégitimation d’Israël.

Par Meyer Habib