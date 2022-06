Le premier ministre israélien, Naftali Bennet a présenté aujourd’hui sur son compte Twitter, les preuves que l’Iran a volé des documents de l’ONU pour tromper l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique.

Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency @IAEAorg and used that information to systematically evade nuclear probes.

How do we know?

Because we got our hands on Iran’s deception plan.

It’s right here:https://t.co/qg1Fj7iClApic.twitter.com/6dAhI6VmmW

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022