Nous venons d’apprendre le décès Mr Jean Pierre BANSARD (Bensaid zal) , un meunsh au sein de notre communauté (1940 – 2024 )

Je viens d’apprendre le décès de Mr Jean Pierre Bensaid zal qui était pour moi un exemple, de par sa position, de sa grandeur, du Hessed qu’il a toujours mis un point d’honneur à faire , un homme d’affaire exceptionnel, et surtout un très grand ami de mon père Jules SAYADA ZAL durant plus de 30 ans.. je me rappelle lorsque j’étais petit, nous allions avec mon pere et ma mère dans sa propriété à Noé à coté de Sens dans l’Yonne ou nous passions des weekend inoubliables avec son père Alexandre Bensaid zal et de sa mère zal , il y a peu nous avons aussi perdu un de ses amis Albert Corchia zal qui est décédé il y a quelques semaines.

Vous trouverez ci-dessous un petit résumé de sa vie

Jean-Pierre Bansard arrive en France avec sa famille en 1962, à l’âge de 22 ans. Autodidacte, il acquiert une qualification de transitaire en douanes. Il est autorisé à changer de nom de Bensaïd en Bansard par un décret publié

Arrivé à Paris, il crée la société de transit Bansard International sur le site de l’aéroport de Paris-Orly, alors seule plateforme aéroportuaire de la région.

Ses activités de transitaire l’amènent à se familiariser avec les diverses procédures parabancaires. Il crée en 1980 la société de caution Laficau (La financière de caution), agréée par la Banque de France.

À la suite du déplacement des Halles de Paris à Rungis, Jean-Pierre Bansard est sollicité par de nombreux importateurs/exportateurs qui souhaitent trouver des entrepôts destinés au stockage de marchandises. Pour répondre à ces demandes, il achète des terrains sur le site de Rungis et y édifie ses premiers entrepôts.

En 1984, sa rencontre avec Christian Liagre, initiateur en France des magasins d’usines, l’amène à introduire en France le concept de solderies d’usines en créant 11 Usines Center, chaîne de centres commerciaux spécialisés dans la vente de surplus de stocks.

En 1985, il crée le groupe immobilier Compagnie Internationale Bansard Liagre Entreprises (CIBLE) et nomme Évelyne Renaud en qualité de président directeur général avec laquelle il va progressivement investir tous les secteurs de l’immobilier puis de l’hôtellerie. En 1986, il rachète le restaurant Drouant et l’immeuble qui l’abrite. Il rénove l’ensemble pour sauvegarder le siège de l’Académie Goncourt.

En 1989, il acquiert les deux « marchés » les plus emblématiques des Puces de Saint-Ouen : le marché Paul-Bert et le marché Serpette, qui totalisent 420 stands et couvrent l’ensemble des spécialités du marché de l’antiquité. Entièrement rénovés, remis aux normes et loués de façon sélective à des antiquaires, ces deux marchés sont revendus par le groupe en 2000.



Façade de l’InterContinental Paris-Marceau, situé au 64, avenue Marceau.

Au début des années 2000, le groupe Cible s’intéresse au marché hôtelier parisien. Jean-Pierre Bansard crée des boutiques-hôtel et des établissements de prestige, tels que l’hôtel InterContinental de l’avenue Marceau, Le Placide à Saint-Germain-des-Près ou Le Colette à Cannes.

En 2004, Jean-Pierre Bansard rachète les marques du groupe Sole, notamment le VéloSoleX à Magnetti Marelli, filiale de Fiat. Dessiné par Pininfarina et converti à l’électrique, le e-Solex voit le jour en 2007. Ce cyclomoteur désormais électrique se veut à la fois écologique, économique et sympathiqu. Dès 2010, la gamme s’élargit avec la conception et la mise sur le marché de vélos pliants à assistance électrique. Une nouvelle histoire est donc en train d’être créée pour le célèbre vélo à moteur.

Issu de la communauté juive de France, Jean-Pierre Bansard s’est investi dans les activités communautaires. Il a rédigé un essai intitulé Un judaïsme aux couleurs de la République. Il a été porté à la tête du Consistoire régional de Champagne-Ardenne en 1991, puis en 1992, à la tête du Consistoire central, Union des communautés juives de France.

Depuis 2016, Jean-Pierre Bansard souhaite réorienter les activités de son groupe autour de l’hôtellerie haut de gamme pour devenir un groupe notoire sur ce segment. Il possède déjà une dizaine hôtels dont l’InterContinental Paris-Marceau 5*, situé Avenue Marceau.

En 2009, il crée l’Alliance solidaire des Français de l’étranger (ASFE). Ce parti politique a pour but de fédérer les associations qui regroupent les Français hors des frontières. En 2010, le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, le désigne membre de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) au titre des « personnalités qualifiées ».

En 14 janvier 2016 , Jean-Pierre Bansard lance le site French Planète, dont l’objectif est de rassembler des informations à destination des expatriés français, pays par pays, et fédérer une communauté

Aux élections sénatoriales de 2021 pour les Français établis hors de France (série 2), il est réélu sénateur. Comme Évelyne Renaud-Garabedian et Damien Regnard (tous deux également ASFE), il est à nouveau rattaché au groupe LR.

Il reçu des aussi des décorations prestigieuses telques

Son inhumination aura lieu Dimanche 18 Aout 2024 au cimetière de Bagneux

Alain SAYADA pour Israel Actualités